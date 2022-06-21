據美國之音報導，美國政府官員稱，行政部門正全面審視對中國的關稅政策，作為一種方式來緩解目前美國國內嚴重的通貨膨脹問題。不過，行政部門尚未針對中國關稅政策宣佈最後決定。國會兩黨議員紛紛表示，不贊成全面取消對中國商品的關稅，但在符合美國國家利益的情況下，可以考慮取消部分無關國家安全的商品關稅。

美國財政部長葉倫（Janet Yellen）週日（6月19日）在接受美國廣播公司採訪時表示，拜登總統正審視對中國的關稅措施，因為前總統川普政府時期徵收的一些關稅「沒有達到戰略目的，會增加消費者成本」。

葉倫補充說，拜登政府正考慮取消部分2018年和2019年美國對中國進口商品施加的關稅，以緩解居高不下的通脹水平。不過，葉倫並未指明將取消哪些品項的關稅，也拒絕說明行政部門是否已經做出最後決定。

報導稱，美國國會兩黨議員一直密切關注拜登政府是否對中國的關稅政策進行調整。議員們大多表示不贊成全面取消對中國的關稅。

報導引述參議院外交關係委員會主席、來自新澤西州的民主黨聯邦參議員梅嫩德斯（Sen. Bob Menendez D-NJ）表示，他了解拜登政府正考慮調整對中國的關稅政策，但兩黨議員都對全面取消中國進口商品關稅有「相當嚴重的擔憂」。

「我不同意全面取消對中國關稅，」梅嫩德斯說，「我總體認為中國持續以違反國際秩序的方式在行事，我們應該維持對他們的關稅，特別是當他們違反貿易問題、濫用並製造困難的貿易壁壘等。」

在被問到支持哪些領域關稅可以取消時，梅嫩德斯表示他還沒有仔細瞭解各類關稅的細節，僅強調「那些對美國人傷害比對中國人傷害更大的關稅」是他關注的重點。

眾議院外交事務委員會亞太小組主席貝拉（Rep. Ami Bera D-CA）說，據他所知，拜登政府內部已經就中國商品關稅問題進行了一段時間的評估和討論。貝拉說，他認為行政部門應該以美國競爭力的角度來看待關稅的問題，確保美國公司和產業不會處於劣勢。

「我們必須確保仔細審視一些對美國公司不利的中國經濟手段，川普政府和拜登政府都是從這樣的背景下來看待有關問題，」貝拉表示，「如果是公平且公開的競爭，我認為我們的公司會表現得非常好，但通常在與中國的貿易往來中，這是一條單行道。」

眾議院外委會成員、來自肯塔基州共和黨聯邦眾議員巴爾（Rep. Andy Barr R-KY）主張，與中國必須展開漸進式的部分經濟脫鈎，他也不認為美國應該全面取消對中國的關稅。

「在我們對中國共產黨的關稅政策方面，他們沒有贏得任何可以寬大處理的空間，」巴爾強調，「我們現在正在進行且需要持續進行的脫鈎政策應該是具戰略性的，應該是要有重點的。」「全面脫鈎可能會導致意想不到的後果，實際上會削弱美國的競爭力。」

美國貿易代表戴琪(Katherine Tai)這個月初在一場公開活動中表示，「對拜登政府來說，真正重要的是為我們如何全面管理美中貿易關係帶來一種深思熟慮的、戰略性的審慎方法」，暗示了她並不支持美國直接取消中國關稅，擔憂此舉可能降低美國在與中國談判時的籌碼。

戴琪的說法凸顯了拜登政府在如何處理中國關稅的意見上存在分歧。美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）和財政部長耶倫此前都曾透露過傾向於取消部分對華商品關稅以解決美國高漲的通膨壓力。