大陸國家移民管理局21日通報，該局「捕蛇行動」大 有斬獲。經指揮雲南出入境邊防檢查總站，循線偵查、專案經營和國際警務執法合作，一舉破獲大陸招募、跨省運送、中轉藏匿、邊境引帶、境外接應等，全流程犯罪鏈條的特大跨國偷渡集團，抓獲涉案人員323名，主嫌蛇頭李某落網移交回大陸，20日已移送德宏州盈江縣人民檢察院審查起訴，

2021年9月，企圖偷渡出境從事違法犯罪活動的孫某、朱某，懾於嚴密的邊境管控措施和嚴打高壓態勢，偷渡出境未果，向雲南德宏邊境管理支隊移民管理員警自首，交代了相關案件線索。雲南德宏邊境管理支隊立即組織精銳警力成立專案組循線偵查。經摸排和梳理，一個長期活躍在雲南邊境地區，以潛藏境外中國籍蛇頭李某為首，勾結大陸蛇頭，採取分段、分批、步行引帶、繞關避卡等方式組織、運送他人偷越國（邊）境的特大跨國組織偷渡犯罪團夥逐漸浮出水面。

據查，犯罪嫌疑人羅某與境外蛇頭李某勾結，將企圖偷渡出境人員從內陸省分轉運至德宏州內中轉點，再由團夥成員曹某等人安排車輛轉運至邊境地區，而境外蛇頭李某則安排境外偷引帶人員余某等人，通過分段運送的方式，將非法出境人員運送至境外從事跨境違法犯罪活動。

專案組通過分析認為，該偷渡團夥內部分工明確、作案手段隱蔽、反偵查意識極強，已形成大陸招募、跨省運送、中轉藏匿、邊境引帶、境外接應等全流程犯罪鏈條。

為實現全鏈條、全網路打擊整治跨境違法犯罪活動，國家移民管理局將此案列為掛牌督辦案件，指導雲南出入境邊防檢查總站按照「打團夥、斷通道、斬蛇頭、摧網路」的偵辦思路，全面開展案件偵辦。

2月22日，專案組偵查發現，羅某頻繁聯繫餘某等人，企圖從德宏州盈江縣邊境運送中國籍人員非法出境。2月27日，一輛開往邊境的可疑貨車引起專案組注意。在蛇頭羅某的引帶下，當藏匿邊境某處的外籍引帶人員余某正準備登車帶領企圖偷渡出境人員轉移時，移民管理員警果斷採取行動，迅速控制蛇頭羅某、餘某等偷渡團夥骨幹成員，成功抓獲非法出境人員4人，扣押涉案車輛3輛。

針對長期藏匿於境外的蛇頭李某，大陸國家移民管理局將其列為「捕蛇」行動重要目標掛牌追捕，指導雲南邊檢總站充分利用警務執法合作管道，加強境外執法部門溝通協作，於4月16日成功將李某抓獲歸案，並於4月30日移交回國。6月20日，雲南德宏邊境管理支隊將李某移送德宏州盈江縣人民檢察院審查起訴。

目前，專案組經過延伸偵查和30多次全鏈條打擊，先後抓獲組織、運送者85人，搗毀窩點9個，查獲偷渡人員172人，查扣涉案車輛47輛，串並偵破走私、賭博、電信網路詐騙等案件30餘起，抓獲犯罪嫌疑人66人，查扣、凍結涉案資金千餘萬元人民幣。