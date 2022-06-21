昨（20）日中午林口區一位林姓男子（62年次）至銀行欲匯款300萬至他人帳戶，由於匯款金額相當龐大，銀行的王姓襄理及林姓行員便仔細詢問男子匯款用途及對象，男子表示是接獲自稱銀行行員的電話，要他匯款300萬才能解除網購訂單，王姓襄理及林員聽完後提醒男子可能遭到詐騙，加上男子注意到櫃檯上的反詐騙文宣案例，竟然與其現況不謀而合，才驚覺疑似遭到詐騙了，行員也立即通報警方到場處理。

男遇網購詐騙，機警行員急忙攔阻保住300萬積蓄，林口分局長陳忠龍(左四)特別親自頒獎致意。(林口分局提供)

員警到場後男子仍略顯慌張，不知所措，但在員警說明來意及安撫下，林男才平靜下來並表示接獲自稱網購商家的電話，有一筆不明訂單，要解除訂單的話需按照銀行行員指示，後續馬上接到自稱銀行行員的電話，要他臨櫃匯款300萬才能解除訂單，男子雖心有存疑，但聽對方講得煞有其事，仍依指示前往匯款，所幸遇到好心的真行員熱心協助，才沒讓300萬落入詐騙集團手裡，後續警方也帶林男返所完成報案，緊急通報銀行凍結該不法帳戶。

為感謝行員的熱心協助，分局長陳忠龍於今（21）日上午親赴銀行表揚阻詐有功人員，特別感謝行員在忙碌工作之餘，仍能用心留意民眾提領款項情形，遇有異常情事，能適時予以關心並詢問用途，即時通報警方到場解說處置，及時攔阻詐騙，確實守護民眾財產安全。

陳忠龍特別呼籲凡接獲網購商家電話，表示因設定錯誤需前往ATM解除分期付款或匯款等情事，這些都是詐騙行為！民眾可撥打165反詐騙專線求證或110報案專線請求警方協助，切勿輕信避免受騙，確保自身財產安全。