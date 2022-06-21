桃園市長鄭文燦去年8月底曾說林智堅不在桃園政治版圖，面對林智堅將代表民進黨參選，鄭文燦21日表示，經由黨的徵召提名林就會成為候選人，「也會成為桃園市長！」強調自己詢問過很多人，大家接受度都很高，且民調顯示林贏過對手張善政，有一段差距且還在擴大，桃園隊也展現了全黨想贏的氣勢，「而我是最想贏的那個！」

民進黨選對會上周六建議徵召新竹市長林智堅參選桃園市長，當時確診的鄭文燦，在消息公布後的首個公開行程談到林，他說從民調顯示，林智堅是最好、最強、最能夠勝選的候選人，自己會全力協助，讓桃園市政可以無縫接軌，讓桃園有下一個黃金10年。

鄭文燦相信桃竹是共同生活圈，追求的市政價值也非常類似，2個都是台灣的年輕城市，高科技、年輕人口都非常多，相信桃竹經驗可以相加、相乘，可以同行致遠，也可以共創雙贏，有信心選民會支持林智堅，也不擔心勤走基層的國民黨參選人張善政會搶下支持度，認為民主政治就是正常、良性的競爭，是好事，他也歡迎張善政來認識桃園。

鄭文燦去年8月29日受訪時曾說「林智堅不在桃園政治版圖」，鄭文燦解釋，當時大家討論新竹市長是不是要參加桃園市長的選舉提名等，自己當時回答他目前還是新竹市長，他強調，經由黨的徵召提名，將來林就會成為候選人，也會成為桃園市長，這段時間自己也問了包括黨職、公職、地方的意見領袖、一般的民眾等，詢問度蠻廣，大家接受度也非常高，他說自己選舉過、很了解桃園民意，相信選民會選擇能夠在市政治理上無縫接軌的年輕市長。

面對黨內前立委鄭寶清異音，甚至劍指鄭文燦「指定接班人」，鄭文燦澄清，民調是經過中央黨部標準民調、客觀民調來確認，且林智堅贏過張善政有一段差距，且領先還在擴大。鄭文燦說，民調是客觀的，對他來說，每一個同志、每一個夥伴都是他最好的朋友，但是桃園隊是一個團隊、一個目標，才能確保執政可以延續。

「桃園隊展現全黨想贏，而我是最想贏的那個！」鄭文燦說，8年來自己是用全部的力量投注在市政，一天當三天用也沒喊過辛苦、沒喊過累。這8年轉變很大，希望能夠繼續，所以用客觀的民調來產生市長的接班人選，這是最好的方式，黨團也非常一致的贊成。