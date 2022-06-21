【愛傳媒蔡詩萍專欄】我盯著這新聞照片，蠻久的。82歲的法國老太太，在24小時內，連續跑完125公里。哇，太厲害了。

換成是你，花甲美魔男的你，老蔡，你有辦法嗎？嗯，現在應該可以，但問題問的是，等你82歲時，你，可以嗎？

八十以後，雖然在平均餘命已經達到八十以上的今天，活到八十以後，並不是什麼難以想像的事，而根本已是現實的一部分。但八十以後，能不能行動自如？八十以後，能不能不要躺在病床上？八十以後，能不能依照自己的意志，而又有體能，可以走自己的路，跑自己的馬拉松呢？

這應該才是我看著這新聞，心中很激勵的問題。如果以一場全馬42公里，很後段班的六小時為基準的話，那麼，維持這均速，24小時理論上，可以完成168公里。

但這純然只是理論上，因為，你的體能隨著24小時的消耗，只會逐漸滑落，均速會慢慢下降，所以，能跑出125公里，的確不簡單，何況，還是一位82歲的老人家呢！

她要忍受著膝關節退化，她要忍受著身體老年的病痛，她要忍受著人到這年紀可能的孤獨與寂寞，於是，跑道上，一天24小時的持續的跑，不僅僅是一種肉體的挑戰，更加是一種精神，意志的考驗。

為什麼而跑呢，都82歲了，為什麼不含飴弄孫，為什麼不坐著泡老人茶，為什麼不散散步就好？每個人都有自己繼續活著，繼續活下去的哲學，但選擇一種嚴酷考驗自己肉體，甚至折磨自己身軀的馬拉松，絕不是一件好玩的事。

若非，我們總感覺體內有著遙遙的召喚，召喚著我們已不年輕的身軀裡，那顆「曾經年輕」而「此刻仍年輕」的不服的靈魂，我們幹嘛要出門去折磨自己呢？

我們可以有很多種方式老去的。但我絕不會選擇那種，「哎呦都老了，還幹嘛逞強呢」於是便頹坐電視機前，任由一個節目換一個節目的時光消逝。

在時光消失之前，我會像那位82歲法國老婦人，在收藏櫃裡，翻開一塊又一塊的獎牌，每塊獎牌紀錄著哪一年哪一月哪一日，我去了哪一場馬拉松，那時，有誰跟我一塊跑，有誰跟我一塊完賽了，完賽後我們拍了合照，吃了頓飯，然後，歲月悠悠，那麼多年過去了，有些跑馬的朋友先從人生畢業了，但我還是繼續的跑，速度不快了，但完賽的雀躍依舊，我跑我存在，我跑那些曾經一塊跑的朋友似乎又都從歲月的角落裡鑽出來，跟著我一塊向前了，他們喊著「加油好朋友，不要放棄」。

我希望我會在我82歲時，在清晨醒來，洗把臉，穿上短衫短褲，套上跑鞋，戴上運動帽，太陽眼鏡，關上門，走出家門，往跑場一步步走去，那將是一個晴朗的早晨，我會慢慢加熱體溫，我感覺我的關節在彈跳，我的身體在韻律，我的一顆跑者的靈魂在雀躍。

82歲了，來日多少不知道，能再跑多久不知道，但我至少沒有停在82歲的關卡上，我要出門跑一天24小時的長程馬拉松了。

如果我有那麼一天在82歲的清晨出門跑馬，我會記得我在2022年6月20日，讀過的那個新聞畫面裡，82歲法國老婦人的馬拉松故事。

沒錯，我們會老，會老到站不起來，走不動路，但很抱歉，還不是在82歲的時候。82歲時，我還要跑24小時超過一百公里的超級馬拉松。

我會在更老的時候，告訴年輕朋友：噢，那年噢，我82歲跑完了一場超馬呢，從天光昏暗一直跑到天光又給它昏暗呢！我們跑，我們存在。

作者為知名作家

照片為Barbara Humbert。

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