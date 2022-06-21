高雄市長國民黨人選底定 就是柯志恩！傳明中常會提名

政壇今日（21）盛傳，藍高雄市黨部已擬好說帖分送至各區黨部，內容主要是解釋徵召國民黨智庫執行長柯志恩的理由，紛猜測黨主席朱立倫即將在明日中常會上，正式提名柯志恩參選高雄市長。市黨部雖否認此消息，但仍引發熱議，不少網友直呼「天啊」，認為高雄一戰恐難勝選。

本報今掌握獨家消息，高雄市國民黨議員私下證實，就是柯志恩要代表國民黨參選高雄市長，部分議員也已開始製作與柯合掛的宣傳看板。高雄地方人士分析，柯志恩在政壇也被評為「女版馬英九」，學歷高、菁英形象，要融入高雄在地人的「氣口」得更努力，既不像張亞中有深藍的黃復興系統相挺，也不如陳玉珍的女戰神形象對高雄人口味，加上地方議員對黨中央強力主導提名人選頗有微詞，未來選戰開打，可能只有黨部願意動起來助選。

柯志恩參選高雄市長的消息掀起熱烈討論，網友湧入《中時新聞網》留言：「我的天啊！」「天啊！沒希望了」、「砲灰一枚，可惜了」、「今日最震撼，高雄恐怕要輸了」、「柯志恩是人才，就算輸了也能當作培養戰將，就算沒贏也要打得漂亮！」「好喔！加油，祝當選」、「國民黨不要讓人看扁，加油加油！」