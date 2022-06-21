台塑四寶今(21)日由台塑化(6505)除息鳴第一槍，每股配發新台幣3.8元現金股利，在台股大漲逾200點氣勢帶動下，台塑化今上演開盤秒填息，股價最高更一度衝上93.2元，漲幅達3%。

台塑化認為，大陸新增產能陸續開出，石化下游需求仍疲弱，石化產品已無法反應原料成本，導致輕裂廠再進一步降量運轉，下游需求待大陸解除管制後，物流及終端需求的恢復速度而定。

台塑化6月煉油廠煉量維持50.9萬桶/日(94%)，輕油裂解廠因下游需求疲弱降至80%運轉。法人表示，預估煉油利差漲勢將延續至第三季，將第三季、2022年台塑化出口煉油利差預估自美金19/桶、美金17/桶上修至美金25/桶、美金19/桶，使本波利差高峰自第二季延後至第三季，主要係考量四大因素，首先，各國政府陸續管制國內汽柴油零售價格利潤，促使煉油廠轉而抬高外銷售價，如台塑化5月煉油綜合利差美金14.9/桶，係透過外銷利差美金19.5/桶補貼內銷利差-3.5美金；再者，歐盟明確規劃年底前逐步停止進口俄羅斯煉油產品，將使俄羅斯煉油產能持續閒置；加上，美國煉油廠第三季開工率將季減；最後就是大陸煉油廠積極增加進口俄羅斯原油，壓抑沙烏地阿拉伯Saudi Aramco的OSP溢價幅度。