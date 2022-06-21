長榮航(2618)經營權之戰開打，被弟弟派拿下的長榮國際公告買進長榮航空持股，後續持續加碼機率高，加上航空客運景氣有望迎來報復性反彈，長榮航今天大漲超過8％。

長榮國際昨日公告加碼長榮航，是6月以來第二季公告買進長榮航股票，總計買進近3萬張，提前布局明年長榮航經營權之戰。

在航空本業部分，今年上半年客運市場受俄烏戰爭及大陸封控政策等影響，但近期公告的全球客運市場載客量可見市場仍持續復甦，客運量已逐漸回復至疫情前的6成，亞太區因持續受疫情干擾，各國解封政策遲遲未放寬，導致至今整體區域性客運復甦態勢落後於全球平均以及其他地域，法人認為，從海外復甦經驗回推，第三季末逐漸走向邊境解封後，航空客收業績將明顯好轉。

空運整體受疫情影響，導致客機腹艙載貨大幅下降，空運運力較疫情前下滑11％，也造成航空運力供不應求，空運載貨運價飆升。今年第二季雖受到大陸封控導致需求放緩，但空運運價仍維持第一季以來高檔，假使海運再度面臨塞港，有望支撐空運運價到第三季。

本土法人報告指出，下半年報復性旅遊將使航空公司客單價維持高檔且客收急速回升，航空燃油的成本有望轉嫁，航空業獲利將可望提升，給予長榮航、華航(2610)買進評等。