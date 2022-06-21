周一美股因逢國定假日休市，但在隔夜市場美股期貨勁揚，激勵周二香港股市開高走高，恆生指數開漲0.48%，目前上漲1.25%，報21429.10點。國企股(H股)目前漲1.24%，為7491.17點。

恆生科技股指數漲0.75%，成分股漲多跌少。攜程集團漲3.67%，漲幅領先，其次為阿里健康漲3.23%。小鵬汽車跌4.2%，表現最疲弱。

目前道瓊指數期貨上漲1.21%，標普500指數期貨漲1.37%，那斯達克100指數期貨漲1.42%。

新東方在線遭騰訊兩日共減持7460萬股，繼周一暴跌32%後，周二盤中止跌反彈，目前上漲10.7%。

旭輝漲4.6%，該公司否認將大規模裁員，並宣布旗下房地產和物業管理事業今年將招聘800名培訓生。

騰訊上漲1.7%，路透報導，消息人士透露騰訊已經向員工宣布將正式成立延展實境（XR）部門，搶攻元宇宙商機。