有「港版瑤瑤」封號的香港女星林芊妤（Coffee）2014年爆出與富少男友在殘障廁所纏綿30分鐘，後來她走出陰霾，與銀行業男友結婚育有一子，近年更因轉行當運動型Youtuber大翻身，去年光是廣告收入每月可賺進約31萬台幣。日前她曬出一張在家中做運動的照片，高難度的動作讓網友驚呆了，掀起網友們的熱烈討論。

林芊妤近期曬出居家日常，她發文分享夫妻對話，丈夫虧她：「為什麼看電視可以看得這麼粗魯？」，讓林芊妤回答：「我是在把筋拉緊。」文末不忘讚自己看電視同時拉筋是「分秒必爭的女人。」照片中林芊妤穿著輕便的粉色家居服，側躺在沙發上看電視，卻架起一隻腿到頭頂，用手固定住，呈現「懸空一字馬」的高難度劈腿動作，身體的柔軟程度驚人，連香港主持人謝利看了都形容是「人體奧妙展」，歌手陳穎欣也直呼「好誇張」，網友甚至留言「有一個大膽的想法」。

身為運動型Youtuber的她常被粉絲問如何長期保持好身材又不反彈，林芊妤回答：「我認為管理身形也算是挺公平的一件事，這正是一分耕耘一分收穫，也不是幸不幸運富不富有才可擁有的專利，而是你到底肯付出多少汗水？你到底肯付出多少毅力去爭取？你只願意坐在一旁對著脂肪自怨自艾，還是你願意去投資在自己的健康上，這其實已經決定了你的身形是怎樣的走向。」她表示自己的先天條件並沒有很好，但貴在持續堅持。