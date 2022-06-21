全球首富馬斯克（Elon Musk）的18歲大兒子已經申請法律上成為女性，並且改掉自己的「馬斯克」姓氏從母姓，大動作和老爸斷絕關係。

外媒報導，全球首富馬斯克（Elon Musk）的18歲大兒子已經申請要變成女性，並且改掉自己的「馬斯克」姓氏，變成從母姓，她申請變性的理由之一是「再也不想和親生父親有任何瓜葛」，讓兩人的不睦關係浮上檯面。

綜合娛樂網站TMZ、英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，馬斯克現年18歲的大兒子澤維爾‧馬斯克（Xavier Musk）已在4月18日向加州洛杉磯郡（Los Angeles County）提出申請，要在法律上更改性別成為女性，同時改名為薇薇安‧珍娜‧葳爾森（Vivian Jenna Wilson），拿掉父親馬斯克的姓氏，改為從母姓。

值得注意的是，她在申請理由中不只表達希望被視為女性，也揭露與父親馬斯克的關係明顯不睦，「性別認同以及事實上，我再也不和我的親生父親住在一起、或希望在任何方式、型態或形式上有任何關係。」

Elon Musk's 18-year-old daughter has filed to legally change her name to confirm to her gender identity.



The official reason given: "Gender identity and the fact that I no longer live with or wish to be related to my biological father in any way, shape or form." pic.twitter.com/t04P9m8fEI — KnowNothing (@KnowNothingTV) June 20, 2022

報導指出，馬斯克或薇薇安本人先前都未曾公開提過變性傾向或兩人的關係。

目前尚不清楚什麼原因促使薇薇安如此大動作地與老爸切割，也不清楚馬斯克是否事先知情孩子的計畫，馬斯克至今尚未回應報導。薇薇安的改名申請公聽會預計於24日舉行。

Elon Musk's transgender child, 18, files court docs to change name and gender and distance themselves from him https://t.co/sVcnsvNK4W — Daily Mail Online (@MailOnline) June 21, 2022

有趣的是，儘管馬斯克曾表態支持同性戀、雙性戀和跨性別（LGBT）社群，不過近幾個月來他的部分言行被部分人士批評為跨性別恐懼（transphobic），例如他曾發布推文抱怨「這些代名詞是美學噩夢」，他也曾表示支持共和黨籍佛州州長迪尚特（Ron DeSantis），迪尚特曾公開支持「不說同性戀法」（Don’t Say Gay）。

薇薇安是馬斯克與第一任妻子、加拿大作家葳爾森（Justine Wilson）的孩子，兩人於2000年結婚、2008年離婚，2002年第一個兒子出生10天便不幸夭折後，兩人分別於2004、2006年透過試管嬰兒產下雙胞胎及三胞胎兒子，雙胞胎包括薇薇安及葛里芬（Griffin），三胞胎包括凱（Kai）、薩克森（Saxon）、達米安（Damian）。

馬斯克與已經分手的加拿大歌手格萊姆斯（Grimes）育有1子1女。

馬斯克另外與已經分手的加拿大歌手格萊姆斯（Grimes）育有1子1女。