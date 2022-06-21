巴基斯坦F-22P型護衛艦

「地緣政治」（Geopolitica）網最近的分析顯示，巴基斯坦海軍至少面臨4艘陸製多用途護衛艦的問題。而先前有報導傳出，巴基斯坦所面對的，不只有陸製軍艦的問題，甚至連雙方聯手打造的JF-17「雷電」戰機（Joint Fighter-17 Thunder），也就是解放軍所謂的「梟龍」戰機也出了問題。

據《歐亞時報》（The EurAsian Times）20日報導，軍事專家法布里（Di Valerio Fabbri）在「地緣政治」的分析中寫道，「至少4艘2009年7月服役的中國F-22P型護衛艦讓負責在阿拉伯海，還有印度洋洶湧浪濤中駕駛它們的巴基斯坦海軍官兵帶來惡夢。」

法布里說，其中3艘是向中方採購，還有1艘是由中國技術轉移，在喀拉蚩造船與工程（Karachi Shipyard and Engineering Works ，KS&EW）打造。

而巴基斯坦當初會買這些護衛艦，目的在於加強海上作業軍艦的防空能力、攔截敵方水面戰艦、打貿易戰、巡邏，保護專屬經濟海域（EEZ）和進行直升機作業等。

法布里指出，這類任務目標需要護衛艦在充滿威脅的環境下，動用長程面對面和面對空飛彈。然而，令巴基斯坦海軍大失所望的是， FM90（N）飛彈系統的顯示器指示有錯誤。相關系統無法鎖定目標，而在某種程度上使飛彈失效，以致無法達成其中一個關鍵任務目標。

報告說，這些護衛艦裝備了有瑕疵的紅外線感測器IR17和SR 60雷達，但對海空搜尋來說，它們卻是要角。在大功率傳輸中，這些搜尋追蹤雷達出現錯誤，大大降低了操作效用。而IR 17感測器因有瑕疵，以致必須移除。

中方打造的護衛艦還有一個常見的問題，就在於主發動機。法布里說，它們的關鍵缺陷在於排氣溫度高，導致發動機轉速低。除了這些常見的問題外，法布里還具體指出了每艘劍級（Zulfiquar-class）護衛艦的問題，如「阿斯雷特」號（Aslat）的雷達性能不良，而「佐勒菲卡爾」號（PNS Zulfiqar）的76毫米艦砲也有瑕疵。

然而，這並不是巴基斯坦第一次面對陸製軍備出問題。2月時，據說巴基斯坦陸軍面對從中方進口的VT-4主戰坦克，還有203毫米榴彈砲出現品質和可靠性問題。

除了巴基斯坦外，約旦皇家空軍採購了6架彩虹-4B無人戰機，但後來據報導說，由於不滿意它們的性能，而轉手賣掉了。

專家說，中方仍在致力趕上如美俄等技術優越的軍售大國。此外，陸製武器不像美俄武器般，在世界各地的衝突中經過實戰驗證。

夏威夷「井上健-亞太安全研究中心」（Daniel K. Inouye Asia-Pacific Center for Security Studies）教授吳翁（Alexander Vuving）說，就發動機，電子設備和複合材料等方面，中方軍事硬體普遍落後美俄。他指出，陸製武器除了技術較落後外，也不像美國與盟友，以及俄羅斯打造的武器般，經過實戰驗證。而由於技術和實戰驗證這兩個要因，就使陸製武器遠不如西方和俄羅斯。

不過，當吳翁被問及，儘管有這些問題，為何像巴基斯坦和孟加拉等國家仍傾向採購中國軍備時，他說：「在第三世界國家採購武器的決定中，品質只是其中一部分，而且通常是一小部分。」