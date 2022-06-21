1名男網友在《爆料公社二社》發文，他於20日晚間10時許，行駛在國道三號南下斗六路段時，一台轎車突高速逆向直衝而來，嚇得原PO當場飆罵髒話，文章曝光後不少網友紛紛留言：「有嚇到尿褲子嗎」、「到底要怎麼開才有辦法逆向上國道」、「差點晚7天回家」。

原PO在臉書社團《爆料公社二社》貼出一段行車紀錄影片，畫面中可見在20日晚間10時許，原PO行駛在國道三號南下斗六路段內側車道時，突見一台轎車逆向高速行駛，嚇得他趕緊變換到中間車道，發文直呼：「高速公路開到一半遇到逆向開在內車道的XX。」

影片曝光後，不少網友驚嚇留言：「這樣沒有嚇到尿褲子嗎」、「該車車主回到家說，嚇死了一路上一堆車都逆向」、「為什麼逆向的總是愛開內線」、「想害人的三寶」、「看到整個精神都來了，這撞下去是速度x2倍撞擊力道」、「我在新營地磅站前遇到過一次，嚇到褲子一坨，5分鐘後逆向的車撞死在新營交流道」、「這個如果開自動駕駛一定就撞上去了，距離偵測到已經來不及，所以補助駕駛真的不要放手讓他自己開，很危險」。

也有人逗趣詢問：「到底要怎麼開才有辦法逆向上國道」、「以後高速公路都不要開內線比較安全」、「我比較想知道他要怎麼下去」、「差點晚7天回家」。