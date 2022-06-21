聯合國大會舉行打擊仇恨言論國際日非正式高級別會議。中國常駐聯合國代表張軍發言時表示，中方讚賞聯合國在打擊仇恨言論方面作出的努力，支持進一步推動落實聯合國消除仇恨言論戰略及行動計劃。

新華社報導，張軍在會議上指出，中方支持聯大舉辦高級別會議，紀念首個打擊仇恨言論國際日。聯大於2021年7月通過決議，將6月18日設立為打擊仇恨言論國際日，中國是該決議共同提議國。

張軍表示，應對和消除仇恨言論，各國要堅持相互尊重，開展平等對話。個別國家應汲取教訓，認真反思，摒棄傲慢和偏見，切實尊重他國關切，不能打著言論自由的旗號縱容仇恨言論，傳播虛假信息。要秉持開放包容，加強不同文明交流互鑒，促進民心相通，消除隔閡誤解，破除仇恨言論滋生的土壤。

張軍表示，各國要重視教育在消除仇恨言論方面發揮的基礎性作用，培養青年一代對不同文化的理解和尊重，提高民眾的信息辨識和批判能力。政治領袖、新聞媒體更要承擔起特殊責任，阻斷仇恨言論的產生和傳播，弘揚包容的和平文化。

張軍說，仇恨言論侵蝕全人類共同價值，影響社會穩定，誘發暴力沖突，破壞和平與安全，阻礙實現可持續發展，也嚴重毒化國際社會合作應對全球挑戰的努力。對此，國際社會不能容忍。

在談到污名化言論拖累抗疫進程時，張軍說，新冠疫情暴發以來，形形色色的污名化言論以及不實和虛假信息，引發新的「信息疫情」，嚴重干擾和破壞國際團結與抗疫合作。

張軍指出，種族主義言論推高仇恨犯罪。當前，歧視非裔、仇恨亞裔等極端思潮泛濫不止，種族主義襲擊事件頻繁發生，令人痛心。另外，仇恨言論導致「伊斯蘭恐懼症」愈演愈烈。為此，聯大今年3月通過決議，將3月15日確定為打擊「伊斯蘭恐懼症」國際日。中方很榮幸成為決議共提國，與各方一道致力於消除仇恨言論，消除「伊斯蘭恐懼症」。

張軍說，面對全球性挑戰，在聯合國旗幟下加強團結、攜手應對是根本出路。中國願同各國一道努力，踐行真正的多邊主義，推動構建人類命運共同體，共同建設更加美好的世界。