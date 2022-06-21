台南市議會黑函質詢風波，從議場延伸到司法機關。繼本月13日台南市政府經發局長陳凱凌不滿市議員謝龍介在總質詢時，利用不具名的黑函指控他不法，前往台南地檢署按鈴控告謝龍介誹謗後，謝龍介今天也整理好檢舉函的內容，前往南檢告發陳凱凌涉嫌圖利、藉勢藉端勒索財物等罪。

謝龍介還表示，近日又有2份新的事證向他檢舉，也有檢舉人願意與他見面，他將查證相關內容後，再向檢方補充告發。陳凱凌則強調，謝議員既已提告，大家就到法院說清楚、講明白，不要以抹黑的手段進行選舉。今天他也針對謝龍介以不實內容製作圖卡，追加提出「加重毀謗」罪。

謝龍介指出，他具狀告發陳凱凌的4大案，分別是：一、違法以公費租賃局長宿舍，強逼下屬簽辦，再由自己核准，涉嫌「圖利」。二、操縱散布「七股工業區開發租售管理案」得標廠商信用的不利消息，要求廠商拿錢擺平，涉嫌「藉勢藉端勒索財物」。

三、操縱「柳營科技工業區汙水處理廠委外操作案」底價，以不符市場行情，且異於其他相同規模採購案的金額，獨厚特定廠商，涉嫌「圖利」。四、操縱降低「柳營科技工業區汙水處理廠委外操作案」的契約門檻，護航特定廠商得標。嗣後，特定廠商辦理驗收時爆出多項缺失，陳凱凌再下令更換主驗人，並重新驗收，護航取得工程款，涉嫌「圖利」。

謝龍介除奉勸陳凱凌務必要向檢察官坦白，也向市長黃偉哲喊話說，「你當初說要將陳凱凌移送政風調查，至今沒有結果。你既不敢背書陳凱凌清白，又不敢下令陳凱凌停職，是養癰遺患，還是狼狽為奸，希望偉哲兄也務必要向台南市民鄭重交代。」

陳凱凌指出，他已於6月13日到地檢署提告謝龍介涉嫌毀謗，地檢署也將依法進行偵辦。司法機關的公正性應該受到尊重，不應將黑函或司法機關，當成選舉造勢的工具，「我深信相信司法將還給我及同仁清白」。