被人借錢是生活中很常見的事情，基本上每個人都經歷過，誰都會有急迫的時刻，朋友周轉不過來，伸出援手幫一幫他們也是理所當然的，不過有些人借錢時好聲好氣，借出去就換個嘴臉，根本無意還款，運勢命理網站「知命命理」分析，生肖屬鼠、兔、虎的人今年財運不順遂，年底前切記千萬不要借錢給人，否則可能會有去無回，平白造成錢財損失。

▍1.生肖鼠

生肖鼠行動力強，頭腦靈活，具有賺錢頭腦，但是今年較為不順，今年的天干壬水為「劫財」，這表示屬鼠人在這一年財運不佳，多半會因外地、遠方的朋友兄弟而使自己支出變多。所以，屬鼠人需對自己的資產做好嚴格控制，發揮自己謹慎的特點，凡事多留意一點，避免粗心大意造成額外花費，否則賺來的錢將無法留在身邊。

▍2.生肖兔

生肖兔為人隨和，人緣好，不過今年地支寅木為「劫財」，這表示屬兔人在今年會因本地、近處的朋友兄弟而使自己支出變多。本年事業上的競爭對手可能也會變多，因此屬兔人就要當心身邊的人，工作中要多留個心眼，避免他人暗中搞小動作，同時盡量少出借給別人金錢，否則可能有去無回，好心被辜負，平白造成損失。

▍3.生肖虎

生肖虎有野心，工作能力強，不過今年遇本命年，本來就容易遇到一些不順遂的事情，導致自己心情、狀態都不是很好，又遇到「大耗」來耗費資產，建議屬虎人今年收起自己的熱情慷慨，不要對誰都那麼大方，賺來的錢要省點花用，不要每次聚會都搶著買單，看到朋友缺錢也要搞清楚狀況，千萬別不管原因就亂借錢給人，否則容易面臨一借不還的窘迫，在自己需要用錢的時候反而周轉不靈。

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