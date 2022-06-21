台南一處混凝土場工安意外，女工左手被機器攪斷。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

台南一處混凝土場工安意外，女工左手被機器攪斷。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

台南市麻豆區海埔里1處混凝土場21日上午發生工安意外，一名36歲李姓女工人左手被機器攪斷，消防人員到場李女已脫困，意識清楚，由救護人員緊急送柳營奇美醫院，進行斷肢接合手術，詳細肇事原因正由台南市警察局麻豆分局調查中。

台南市消防局7時46分獲報，麻豆海埔里1處混凝土場發生工安意外，立即派遣麻豆分隊3車5消防人員前往救援，麻豆車組到達現場，人已脫困，左手前肢機器攪斷，消防人員馬上進行斷肢處理，並將斷肢及人快速送柳營奇美醫院進行手術，後續也通知勞工局勞檢中心相關單位前往了解狀況。