民眾黨桃園市長參選人賴香伶表示，桃園市長選舉是平民市長與權貴市長之爭。（賴佑維攝）

民眾黨桃園市長參選人賴香伶今天出席「桃園前進 香伶騎步走」行動，賴香伶說，桃園市長選舉是平民市長與權貴市長之爭，是民主機制與黑箱作業差別，更好像是蔡英文總統跟國民黨主席朱立倫的戰爭。

賴香伶與民眾黨祕書長謝立功、黨籍市議員參選人一起出席活動，賴香伶表示，桃園市長選舉是平民市長與權貴市長的之爭，是民主機制與黑箱作業差別，也是莫忘初衷站在基層與高大上的差別。

她提到，很多人問，執政黨蔡總統不是不知道桃園很多在地菁英參選？卻從新竹找市長林智堅參選，只因他是小英男孩，也是政治寵兒。賴批評，過去號稱民主的民進黨，高層卻用指定、提拔、徵召方式，難道初選民調有這麼難嗎？賴香伶表示，民進黨說要延續鄭文燦政績，所以派新竹市長來接，她聽不懂邏輯，難道真的只有林智堅能做到嗎？

對於國民黨提出前行政院長張善政參選，賴香伶說，張善政也是他們前輩，張也清楚知道要幫朱立倫贏回桃園。賴反批，這是誰的戰爭？好像是蔡英文跟朱立倫的戰爭，難道桃園市民要用高層戰爭選擇桃園大家長嗎？到底是為誰的利益？誰的前景？誰的發展？

賴香伶又說，民眾黨用最虔誠的心參選，不是藍、綠為了2024，為了延續贏回桃園、光復桃園、守住政績的選舉。