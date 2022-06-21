台灣民意基金會今公布最新民調，如果中共武力犯台，台灣可以跟烏克蘭一樣撐100天？台灣民意基金會最新民調顯示，5成1不相信、3成8相信，不相信者比相信者多13個百分點。

民調顯示，17.2％ 非常相信如果中共武力犯台，台灣可以跟烏克蘭一樣撐100天，20.6％還算相信、28.6％不太相信、22.4％一點也不相信、11.2％沒意見、不 知道、拒答。

分析發現，，男性中，4成7相信、4成6不相信；女性方面，2成9相信，5成6不相信；20-24 歲，6成2不相信， 3成3相信；民進黨支持者中，2成9不相信，中性選民2成1相信，5成9不相信； 6都16縣市角度看，都呈現多數人不相信，包括台南市與高雄市，或整個南台灣民進 黨大本營，雲嘉南與高屏地區。

被問到相不相信美國總統拜登在東京明確表示「中國如果武力犯台，美軍會介入保衛台灣」這項承諾？民調顯示，10.5％非常相信，29.9％還算相信，28.8％不太相信，22.1％一點也不相信，8.7％沒意見、不知道、拒答。換句話說， 4成相信美國拜登總統的承諾，5成1不 相信。

台灣民意基金會董事長游盈隆認為，拜登談話後，最新民調確實顯示，台灣人對美軍重要時刻會協防台灣的信心增加4.1個百分點，存疑的人則降低2.9個百分點，當前詭譎多變的兩岸軍事情勢下，台灣人對美軍信心增強不但是好事，更是一件重要的事。

至於大陸禁止台灣石斑魚進口，3.2％非常合理，13.4％還算合理，31.5％ 不太合理，33.3 一點也不合理，18.5％沒意見、不知道、拒答。1成7覺得合理，6成5不合理。意味中共當局此一政策措施已在 台灣社會內部引起相當普遍的、直覺的不滿。

從6都 16 縣市角度看，每一個地區都呈現一面倒地認為大陸禁止台灣石斑魚進口不合理；台南市 和高雄市都有近7成不以為然。

他說，近幾年中共當局禁止台灣水果如鳳梨、釋迦、蓮霧等水果進 口 一樣，都給人一種「找碴」的感覺，往往引起可觀的政治效應而有利台灣執政當局。

被問到贊不贊成「因怕中共(中國)打台灣，放棄追求台灣獨立」，民調顯示，8.1％非常贊成，23.3％還算贊成，29.7％不太贊成，18％一點也不贊成，14.9％ 沒意見，6％不知道、拒答。多數台灣人並不贊成「為避戰，不尋求正式獨立」的蔡政府立場。他說，蔡政府在這 個重大議題上已站在社會主流民意的對立面 。