國民黨台北市長參選人講萬安21日前往台北市議會，與黨籍市議員參選人拍攝選舉形象照。（姚志平攝）

國民黨台北市長參選人講萬安21日前往台北市議會，與黨籍市議員參選人拍攝選舉形象照。（姚志平攝）

國民黨台北市長參選人講萬安21日前往台北市議會，與黨籍市議員參選人拍攝選舉形象照。（姚志平攝）

國民黨參選人蔣萬安提出「青銀換居」政見，台北市長柯文哲認為執行力最重要，有意參選台北市長的前交通部長林佳龍也說不要只淪為喊口號。蔣萬安21日表示，市府目前推動的示範計畫小，申請狀況不佳，沒有任何人申請，顯示市府根本沒有把這個政策當成重點，未來他會做得更完善，化被動為主動積極溝通。

蔣萬安今與黨籍議員參選人拍宣傳照，面對「青銀換居」政見被質疑，蔣萬安強調，他推動政策目標是不只讓老年人有更好的居住環境，也要讓年輕人更容易租到金額合理、可負擔的房子，所以要創造老年人與年輕人雙贏，需要雙管齊下。

他指出，現在市府在內湖行善社宅的示範計畫規模小，申請狀況不佳，配套措施過於簡化，據了解，目前沒有任何人申請，顯示市府根本沒有把政策當重點。

蔣萬安說，未來他會做得更完善，化被動為主動積極溝通，讓政策更符合民眾的需求，而且是擴大普及的辦理，把政策執行好，遠比強調誰先提出來的更重要。

此外，面對林佳龍提出20萬元結婚基金，蔣萬安認為，林佳龍要對外說明清楚相關財源、政策細部規畫及未來的可行性，這個是要林要回應的。