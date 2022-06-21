2022年初至今，台灣電動車市場已成為各家車廠兵家必爭之地，雖然多家企業紛紛投入電動車充電服務營運商領域，但全台最大充電服務營運商裕電能源立足市場多時，統計至今年5月底，全台充電樁數量已達2,500樁，適逢6月是裕電能源的生日月，因此率先祭出限時充電優惠活動，於6月22日至6月30日期間，推出神秘限定站點免費充電、填問卷及充電滿二送一大賺充電金限時活動，發起充電服務營運商首波周年慶戰局，造福電動車主的荷包，讓駕車成本再降低，也吸引更多尚在觀望入手電動車民眾加入綠能生活。

裕電能源表示，目前旗下品牌「YES！來電」APP會員數累積近2萬名，後台系統數據顯示，近期每月每站充電使用次數持續穩定成長中，為了回饋電動車主長久支持並慶祝6月裕電能源生日，因此舉辦業界首次周年慶充電優惠活動，除了填問卷送100元充電金之外，於活動期間至YES!來電電動汽車充電站全系列站點充電滿120分鐘即贈60元充電金，以AC充電費率1分鐘1元計算，等同享5折優惠，車主在日常購物、享用美食及休閒娛樂之餘，運用「停車即充電」概念，在停車的相同時間裡創造雙倍效益，又能搶進限時5折優惠。

YES!來電APP的會員更不能錯過，6月23日下午6時於裕電能源Facebook粉絲專頁及APP中公布的神秘站點，只要在6月30日前到神秘站點充電更可享免費充電的最大優惠。

裕電能源表示，觀察市場上越來越多充電服務營運商加入戰局，逐漸發展出不同的充電模式及擴大電動車充電服務更多可能性，身為全台最大充電服務營運商，YES!來電除了在軟硬體持續優化之外，更首次點燃充電服務營運商周年慶活動戰火，希望持續替電動車主創造服務驚喜及最佳充電體驗。

此外，裕電能源表示，持續積極尋找各種與車主相關的生活場域，與各大公共停車場、百貨公司、量販店、飯店及休閒娛樂場域等合作建置充電站，致力打造全台最大最完整最貼近車主生活圈的充電網絡。

裕電能源指出，YES!來電品牌周年慶活動，適用站點分布全台，知名站點包含家樂福內湖店、京站時尚廣場、MITSUI OUTLET PARK台南、義大世界購物廣場、小人國主題樂園、長榮桂冠酒店基隆、娜路彎集團旗下飯店、美麗華高爾夫鄉村俱樂部、東洋棕梠湖高爾夫球場、幸福高爾夫鄉村俱樂部及全國花園鄉村俱樂部等。