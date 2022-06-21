根據路透社21日調查報告，為澆熄菲律賓日漸大漲通膨的氣焰，當地央行可能再升息1碼來應對。

目前，菲國的消費者通膨高達5.4%並創3年多新高，當地央行也暗示2022年應該會陸續調高利率，可能會執行到2023年為止。不過，跟緊縮貨幣比起來，還是較偏好寬鬆政策。

大部分的專家學者預測，菲國央行將在23日會議時，把主要的隔夜逆回購利率升息1碼，也就是上調25個基本點至2.5%。不過，有少部分卻認為，菲國央行搞不好會下猛藥，一次升個兩碼。

瑞穗銀行認為，就算有人預測菲律賓這次可能會升息兩碼，但是缺乏足夠誘因來支持當地央行做這項決定。因為，菲律賓央行試著想要軟著陸，若一次升息太多，恐怕會傷害到當地仍蠻脆弱的經濟成長。

由於菲律賓央行對升息不太積極，當地貨幣披索兌美元也一度貶至3年半新低。同時，2022年迄今也貶值將近6%。雖然披索走貶有利出口，但輸入性通膨壓力也會增加。因此，外界才臆測菲國這次有機會大幅升息。

國際金服公司ING指出，菲國央行暗示可能升1碼，但披索一直處於弱勢還沒翻身，加上當地消費者物價又大漲並創新高，菲律賓這次還是有機會升息兩碼。

此調查中，近半專家學者認為，菲律賓在在9月底之前，可望將當地利率升到3%或3.25%。至於到2023年底，菲國利率應會上看至少4%，並回復到疫前差不多的位置