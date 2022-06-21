三圓(4416)今(21)日召開股東會通過每股配息5元，並進行董事改選，王光祥卸下董座一職，由兒子王雅麟接手。王光祥說，兒子在三圓已有17年的經驗，並以「做人可以輕鬆，做事情要嚴肅」來勉勵公司及新任董座。

王光祥在6月14日大同股東會時，提前預告將辭去三圓建設董事長，專心經營大同。他說，未來大同會與三圓盡量避免合作，才不會出現關係混淆的問題。至於大同的未來，聚焦太陽能及電力領域，房地產穩穩的做就可以了。

新接任董座的王雅麟表示，目前公司手上的案子，主要有Diamond Towers及三筆都更案規畫或進行中。Diamond Towers將在8月把公設部分完成，現階段大約10來位買家有購買意願。

在都更案方面，北市新隆國宅目前同意書已簽超過85%，此案屬於海砂屋，希望今年可以突破九成，預計7月都更送件；新北市新店區文山段865地號等63筆土地，目前已經開過一次公聽會，希望7月能送件；另一筆南京西路案正在洽談中。