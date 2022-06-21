歐洲幾個俄國天然氣的大買家紛紛在周一尋找替代燃料的供應，並且傾向要燃燒更多的煤炭，以應對俄羅斯天然氣供應減少，度過今年冬天的能源危機。

德國、義大利、奧地利、荷蘭政府近日紛紛指出，燃煤發電廠有助於解決冬季能源危機；該危機已經導致天然氣價格飆升，加重官員打擊通膨的壓力。

荷蘭政府周一表示，將移除燃煤發電廠的產量上限，並啟動能源危機計畫的第一階段。

丹麥則由於俄羅斯供應不確定，也已經啟動該國緊急天然氣計畫的第一階段。

義大利則接近進入能源緊急狀態。義國石油集團埃尼(Eni)表示，俄羅斯天然氣工業(Gazprom)已經告知該公司，本周一只會收到部分的天然氣供應。

面臨俄氣供應下降的德國，經濟部長哈貝克(Robert Habeck)則在周日宣布，要加速天然氣儲備，並可能重啟此前計畫淘汰的燃煤發電廠。經濟部長是綠黨成員，過去一直大力主張淘汰燃煤發電，他表示，這是很痛苦的決定，但是如果不這樣做，年底冬季的天然氣儲備可能不夠用。

俄羅斯在周一重申了對歐洲的批評，指歐洲只能怪自己，並指責西方對俄羅斯施加的制裁。

歐洲基準的荷蘭天然氣合約價格，周一為每MWh(百萬瓦時)為124歐元，已經低於今年峰值的335歐元，但是仍較去年的價格水準高出30%。