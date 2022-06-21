針對學生發起連署希望停止實體考試一事，台中市政府教育局今天表示，台中市已宣布轄內各公私立學校暫停實體課程，改採遠距教學至6月30日止；學生期末考方式，教育局授權各校決定。目前同樣採遠距教學的縣市，包括台南、高雄、嘉義、雲林及南投，也是授權學校決定；台北、新北、桃園目前採實體授課，學生期末考採實體考試進行。

教育局副局長王淑懿指出，各校學生學業成績評量採從寬認定原則，以彈性、多元方式進行；於同一年級、同一科目的所有學生，應具有一致性；若涉及升學成績計算，學校評估需要辦理實體評量考試，必須在符合防疫規定的情況下進行。

教育局指出，高中學期成績計算與學生繁星升學等環節息息相關，大學入學採計成績方式為教育部統一規定，非地方權責；有關期末考方式採何種方式進行？由於各校情形不一，教育局不會統一規定，授權學校決定，由各校考量教學現場及執行方式的彈性。

教育局強調，顧及每位學生升學成績評量的公平性，經校內會議討論，兼顧學生最有利的學習需求及防疫措施下，與家長、學生妥為溝通後辦理具全年級統一標準的實體期末考。教育局會督導學校做好防疫措施，並兼顧學生考試及學習權益下進行相關事宜。