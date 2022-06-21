鏡周刊今（21）日在報導中刊出恩恩案全部音檔譯文，表示已經反覆查證及比對相關人說法，痛批新北市府政策錯誤，自創獨步全台的「確診者要衛生單位同意才能派救護車」規定。新北市消防局上午發布聲明強調，新北市公衛相關單位執行COVID-19相關作業皆依照中央指引。

消防局表示，今年1月1日CDC公告「居家隔離檢疫或自主健康管理者接受醫療照護時之感染管制措施」及消防署去年6月1日函頒「消防機關因應嚴重特殊傳染性肺炎第三級疫情警戒救護應變指引」，依上述指引，新北市防疫送醫案件需衛生單位聯繫收治醫院進行後送。

消防局指出，今年3月31日起，為因應衛生局啟動居家隔離確診者需後送至集中檢疫所收容，消防局成立防疫派遣中心，主要功能為負責調派防疫分隊來執行衛生局所通知的確診者送至「檢疫所」勤務；4月17及20日中央指引調整，COVID-19確診患者可直接由119派車送醫，不需經過衛生單位指定醫院。

同時，因應當時防疫案件和119電話量暴增，防疫派遣中心滾動擴大規模，除原有項目外，增加執行項目包含119派車後聯繫收治醫院、派遣防疫計程車、未送醫者關懷及民眾諮詢等功能。

消防局強調，疫情期間每天防疫及一般救護案件平均500到700件之間，勤務量非常龐大，各醫院醫療量能緊繃，如果沒有找到收治醫院，將會發生救護車載著患者無處可去，甚至無車可派的窘境。

消防局與衛生局同聲表示，所有資料證據，包括録音檔案在內，都已經送交司法單位。只要偵辦需要，所有人都會接受調查，沒有例外。新北依照「當時」中央的相關規定執行，也在事情發生後，將當時的處理流程和時序，送交中央，中央的公開答覆是「沒有延誤就醫」。同時呼籲外界、部份有心人士勿惡意操作、模糊焦點，抹煞了基層同仁的努力與付出。