中部知名流浪動物救援團體已婚劉姓園長被控襲胸、喇舌猥褻女員工案，刑事部分一、二審依強制猥褻罪被判1年2月。女員工再提民事訴訟求償精神撫慰金，一審判賠60萬餘元，劉不服上訴，以「誤認有發展戀情的可能」才涉犯該案，且他老婆罹癌3期，撫慰金過高，二審法官認定他無悔意駁回，不得上訴。

劉男是中部某知名流浪動物救援協會的園長，1名協會女性行政人員指控，2019年7月15日下午3時許，她在協會的物資中心影印文件時，劉男強行面對面摟抱、喇舌，摸腰襲胸，不顧她拒絕掙脫，再度強行猥褻約2分鐘之久，直到有人到訪才罷手。

刑事部分一審時，劉男辯稱女員工對他也有曖昧情愫，他才會親吻對方，但否認喇舌及撫摸腰、胸，法官依強制猥褻罪判刑1年2月。

劉男不服上訴，二審時才坦承犯行，辯稱他誠心懺悔、猥褻時間不長、無暴力，情節輕微，請求從輕量刑，但被害人不諒解，在審理時還具狀請求從重量刑，全案遭法官駁回，仍可上訴。

女員工再提起民事訴訟請求損害賠償，指稱她遭猥褻後出現焦慮、失眠及頭暈等創傷後壓力症候群而就診，醫療費用7870元；自2019年9月至2020年3月間無法工作，工作損失19萬3200元，並請求精神撫慰金100萬元，共求償120萬1070元，一審判賠60萬7870元。

劉男不服上訴，辯稱兩人是關係友好的同事，他誤認有發展戀情的可能，才親吻、撫摸她，一審判賠金額過高，他並不是有資力的人、加害程度輕微，且他妻子罹患癌症3期，無力負擔。

二審民庭法官以被害人心理創接受身心科治療受害不輕，且劉男在警方偵查及一審程序中都否認犯行，在民事二審又以「誤認有發展戀情之可能」作為脫罪之詞，沒有真誠悔意，且未舉證負擔妻子罹癌醫藥費，無法認定對他經濟狀況的影響，上訴予以駁回，不得再上訴。