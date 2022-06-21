積極爭取民進黨台北市長提名的交通部長林佳龍，今繼續提出首都願景的12門課的「生養照顧篇」Taipei Plus 福利⁺ Plus；提出「愛養孕夢老」五大社會福利政策方針，凍卵也可補助。

他認為，以台北良好的財政、人力、資源條件，一定可以善用政策工具、促進公私協力，讓台北不只是熱鬧的城市，更是幸福宜居的首都。

他說，強化台北的社會活力，提出「愛養孕夢老」五大社會福利政策方針，挺你的愛情、挺你的家庭、挺你的夢想、挺你到老去，希望讓台北成為幸福的首都。讓年輕人快樂成家、安心養育、勇敢創業，長輩樂活，應是台北市社會福利政策的主軸。

他說，「愛的福利－成家基金20萬」，提供成家基金給雙方皆選擇在台北市入籍兩年內新婚伴侶（每人一生限一次）。新人結婚每對即提供12萬基金，五年內，生養第一胎提供4萬，第二胎再提供4萬，即提供每一對新人共20萬成家基金。讓年輕人留在台北實現成家立業的夢想。

他說，「養的福利－五成公托兩歲專班中籤率」，主張台北市公共化幼兒園2歲專班中籤率應從20％ 逐年提升到50％。現有編制中，台北市的147家公立幼兒園若平均每家再增加0.5班、非營利幼兒園每家再增1班，即可增加至少1800個兩歲專班名額，逐年提高中籤率達五成。

他說，為提供優質、可負擔的0-2歲托育服務，應持續活化閒置空間，並整併社區公共小家園標案，多案一標。此外，順應非典型工時家長的需求，保母量能並比照長照，提供保母就業獎勵金和實習輔導制，支持新手保母穩健上路收托2名幼兒、實現合理月薪。目標8年再增加1000個托育服務名額、創造至少500名保母就業。

他說，「孕的福利－凍卵補助，挺女性身體自主」，主張，應該匡列固定預算試辦女性凍卵補助。有計畫凍卵的女性，經醫生正式評估後，並提出手術證明後，可向市政府提出3萬元的一次性補助申請，另可在往後三年，申請一年5000元的卵子保存補助。呼籲相關修法應該更加考慮女性的身體自主與多元選項。

他說，「夢的福利－青年創業貸款，利息最高補貼16萬」，主張提供16萬的青創貸款利息補貼給45歲以下，在台北創業、設籍的少年頭家。

至於「老的福利－補助樂齡學習、支持社區據點數位化」；他說，主張台提供65歲以上市民每人一年5000元的補助，適用所有終身學習機構所辦理的樂齡學習活動。