民眾黨桃園市長參選人賴香伶今天在桃園市出席「桃園前進 香伶騎步走」行動，媒體詢問民調較低問題，賴回答，民調真的是起起伏伏，但她會把數字當作參考。雖然民調看起來不是很好，但會努力贏得市民信任。

媒體詢問賴香伶怎麼看民調較低，她說，民調起起伏伏，但她會把數字當作參考。她表示，更希望的是她提出來的政見能讓市民朋友重新認識，且她有一定行政經驗，可以贏得大家信任。賴香伶也指出，非常多政黨派人出來選，但他們不是心中有市民，而是心中有政治，他們心中有的是2024，或者接班梯隊。民眾黨願意用最誠摯、顧基層喚起大家注意。對於民調看起來不是很好，她會努力，贏得市民信任。

媒體又問，為什麼選擇YouBike，與台北市長柯文哲一日雙塔有關？賴說，桃園能夠運用的交通工具，除了行走外，YouBike、自行車會是未來綠色運具推動的目標，而桃園YouBike設置並不多。雖這幾年實行下來，有些成效，但還是很少人使用，相信在重要行政區可以大力推廣，而柯文哲雖然有一日雙塔，但柯文哲行腳跟她做方式不太一樣，將來也會在13區齊步走。

媒體也詢問藍綠兩黨都先布局南桃園？賴香伶說，他們對於南北選擇，一方面有地緣上考慮，像國民黨桃園市長參選人張善政在渴望園區工作，把戶籍遷到龍潭，要參選桃園市長的新竹市長林智堅是桃園中壢人。她提到，桃園大家詬病是發展都在北桃園，南桃園發展比較少，而南桃園是非常多客家族群，還有非常多新住民朋友。政策，資源分配也居於弱勢。未來13區按照規畫行腳，周六會到大溪，雖然大溪有老街、觀光客，居民難已忍受六、日交通，將透過行腳發現市民需要，轉化成政策。