立委高嘉瑜去年間遭男友林秉樞囚禁施暴，網路上一度流傳4張疑似高嘉瑜的性愛照，高澄清非本人並報警處理，經刑事局經追查發現，散播源頭為航警局保大單姓男警及詹姓竹科工程師。新竹地院審結，依散布猥褻影像罪，判單男拘役40天，詹男2月徒刑，均可易科罰金。

判決書指出，單男於今年2月12日上午間，在LINE不詳群組收到4張不明女子性交與下體猥褻照，便於同日轉傳照片到34人的達良慢壘LINE群組，附註，「猜猜這是誰 110年社會新聞的頭版」，詹男收到照片後，再次轉傳照片到499人的頂天珠皇俱樂部LINE群組，還影射性的寫下，「高嘉瑜吧！我也不知道真假」，案經高報警提告，檢察官偵結起訴。

新竹地院法官認為，單男與詹男均為成年人，明知網路可快速傳播，猥褻照片將迅速擴散，對他人及社會負面影響深遠，竟分別在34人及499人的群組中散播猥褻照，尤其詹男還胡亂指名道姓點出女主角為高嘉瑜，至今仍未獲得高的原諒。

法官考量，2人並無前科，單男以為此受到行政處分，另在竹科電子廠擔任工程師的詹男也提出向被害人私訊道歉的截圖，顯見有積極尋求高的諒解等一切情狀，依散布猥褻影像罪，判處單男拘役40日，得易科罰金4萬元，詹男有期徒刑2月，得易科罰金6萬元。可上訴。