國民黨台北市長參選人講萬安21日前往台北市議會，與黨籍市議員參選人拍攝選舉形象照。（姚志平攝）

國民黨台北市長參選人蔣萬安21日與黨籍議員參選人拍宣傳照。（張立勳攝）

國民黨台北市長參選人講萬安21日前往台北市議會，與黨籍市議員參選人拍攝選舉形象照。（姚志平攝）

國民黨台北市長參選人講萬安21日前往台北市議會，與黨籍市議員參選人拍攝選舉形象照。（姚志平攝）

可能代表民眾黨參選台北市長的北市副市長黃珊珊，她今天面對外界對黨籍的批評稱「藍的拚命說我是綠的，綠的拚命說我是藍的」。國民黨台北市長參選人蔣萬安21日表示，這個問題需要去問黃珊珊，這是黃專屬問題，他沒有選擇黨籍的問題。

蔣萬安今以母雞帶小雞之姿，與黨籍市議員參選人拍宣傳照，蔣萬安表示，今天很高興和所有議員參選人拍合照，接下來不管在很多市政議題或選舉活動都會有更緊密合作，大家看到我們的穿著、喊的口號，我們就是「台北隊」，年底就是打一場團體戰，因應年底選戰。

對於黃珊珊稱「藍的拚命說我是綠的，綠的拚命說我是藍的」，蔣萬安說，這個問題需要去問黃珊珊，這是黃的專屬問題，他沒有選擇黨籍的問題，他就是國民黨提名的參選人，對他來講，只要堅定立場就不會有被外界質疑的空間。

至於有沒有被深綠、假藍圍攻的感受？蔣萬安認為，他就是國民黨籍的參選人，與議員參選人都是攜手共同面對選舉，立場和態度非常堅定不會改變。

未來會否採取北北基桃合作打團體戰，蔣萬安強調，北北基桃就是首都生活圈，未來在很多政策規畫是連動的生活共同體，未來北北基桃在很多市政議題、政策規畫上，一定是站在區域治理角度大家共同討論、合作，年底選戰當然也是緊密站在一起。