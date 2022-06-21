裕融(9941)周二召開股東會，改選董事11席(含4席獨立董事)，全數連任，第十二屆董事當選名單，一般董事為裕隆代表人嚴陳莉蓮、左自生、姚振祥、樂文實業代表人張樑、蔡文榮、李振成、裕隆經管企業代表人許國興；獨立董事為陳吉慶、謝易宏、周鐘麒、黃高乾。公司預計7月1日召開新一屆董事會，推選新任董座。

股東會主席暨裕融董事長嚴陳莉蓮表示，近年來新冠疫情對經濟帶來相當程度的影響，然而公司在經營團隊的努力下，獲利不但連年增長，去年合併營收更一舉突破300億大關，來到319億元，每股盈餘則登上歷史新高的12.96元。今年儘管面臨升息與通膨的壓力，但經營團隊持續透過數位轉型、產品結構調整等策略，來確保獲利的穩定增長；海內外轉投資事業也保持著高度的運作彈性與效率；此外，我們也加快了在綠電能源領域的布局，展現我們前瞻與永續的經營方向，同時也創造新的成長與獲利機會。

關於近期通膨、升息議題，裕融總經理許國興針對小股東問題說明，目前台灣整體市場穩健成長，產品結構將更有效調整，而因市場上有通膨的壓力跟升息問題，公司內部也有做相應對策，今年營業利益率可望維持去年水準。資金的部分，融資事業是槓桿操作的行業，借款會相對高，未來要準備發新股，因應未來發展。

新鑫是裕融重要子公司，裕融為了其未來長期發展，支持新鑫營運規模擴展需求、強化財務結構、提高資金取得能力，裕融將認購新鑫私募普通股，投資30億元，裕融也表示，採取私募方法能短時間籌資，也強調新鑫是個非常穩定的公司。

裕融總經理許國興表示，兩岸資金上沒有太大問題，管控得宜，呆帳每年都有達到一定回收率，應收帳款品質都在不錯水準之上，募資方面，整體資金籌措穩健，資金槓桿在六七倍之間，公司也厚實資本，通過股票股利跟現金增資，當然也希望EPS不要受到太大影響，力拚穩定上揚。