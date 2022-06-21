大陸男星吳秀波過去被封為「國民大叔」，以和湯唯合作的電影《北京遇上西雅圖》走紅，原本聲勢正旺的他2018年因婚外情跌了一跤，還傳出他設局逼小三陳昱霖回北京，但他透過律師否認。消失在螢光幕前多年的吳秀波，最近傳出投資事業又重創，股權金額3000萬元人民幣（約1.3億台幣）被凍結，然而有網友笑說如今罰款新聞動輒上億起跳，「沒有以『億』為單位的都入不了眼了」，更有人說：「他現在混得連網紅都不如」。

53歲吳秀波早年以好男人、好丈夫人設走紅，2018年中秋節卻爆出他背叛結婚多年妻子何震亞，和陳昱霖有染7年，之後更傳出他以談封口費為由，逼陳昱霖回北京，卻害對方在機場被逮捕，事後他透過律師聲明絕無「設局」等抹黑傳聞，但種種負面事件已經重創他事業。

吳秀波旗下公司3000萬人民幣股權被凍結。（圖／翻攝自鳳凰網娛樂微博）

去年大陸媒體報導，吳秀波被封殺後，當局曾修改關於劣跡藝人的處理辦法，表示「違反從業規範情節輕重及危害程度，分別實施1年、3年、5年和永久等不同程度的行業聯合抵制」，若抵制期結束可以通報，若經許可會有復出機會，但吳秀波身邊朋友表示他已經無意回到演藝圈，「今後將不再從事演員職業」。

網友狂酸吳秀波。（圖／翻攝自鳳凰網娛樂微博）

據《鳳凰網娛樂》報導，霍爾果斯不二文化旗下全資的子公司北京弎生影業有限公司近日傳出3000萬股權遭凍結，該公司成立於2015年，由浙江省高級人民法院執行判決，據知公司註冊資本為5000萬元，吳秀波認繳出資4950萬，佔股99%，是該企業實際控制人，如今傳出事業又遇波折，吳秀波本人暫無回應。