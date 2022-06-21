民眾黨桃園市長參選人賴香伶今天展開「桃園前進 香伶騎步走」行動，並宣布5大競選主軸，包含開放政府、行政市政府、族群多元、城市均衡、科技城市等。呼籲民眾在新舊交替時刻，讓桃園成為下一代桃園人的驕傲。

賴香伶今天和民眾黨祕書長謝立功、黨籍市議員參選人展開「桃園前進 香伶騎步走」行動，以帶領志工騎腳踏車方式行走桃園各地區，並公布「桃園前進」為競選主軸。

賴香伶說，有五大主軸，第一，未來她入主桃園市政府後，將是開放政府的開始，透過開放政府才能讓市民參與、公民力量改變政府官僚體制。第二，是清廉、效能政府，將採取行動市政府，到各區開市政會議，各區區長不會高高在上，而是能跟里長接地氣，知道問題、預算所在，也是她行動市長要做的事情。第三，桃園有五大族群共同生活打拚，包含閩、客、新、原、移，他們建設桃園發展，而共融、包容是她當市長要秉持預算、政策照顧，族群融合、多元包容。

賴又說，第四，桃園有山有海，但城市發展不均衡，必須要有共好、均勻的城市建設。第五，必須面對永續城市、從低碳、綠能，從科學、科技減碳，導入新的科技城市。賴香伶說，不是用口號喊航空城就會實現，也不是用三心六線就可以完成，需要用永續觀念，導入科學團隊治理城市。