高雄市青年國中林姓科任女老師不滿男學生課堂上發出聲響，失控大罵「第一個陽痿的就是你」、「你一輩子都會是處男」。女師事後遭投訴，還恐嚇學生「不會讓你們好過」。人本教育基金會要求校方性別會退回教評會重新議處，並追究女師、校長失職責任。教育局表示，該案不予懲處處分將退請學校予以適法之處置。

該名女師遭投訴，課堂談及藻礁時有學生剛好發出聲響，便大罵「藻礁有什麼好笑的？我不管你是要口交、肛交、乳交，什麼交…」，並多次羞辱男學生「搞不好第一個陽痿的就是你」、「你一輩子都會是處男」、「你可能是所有人之中，第一個硬不起來的」；也曾因細故罵「你們一點教養都沒有」、「你們父母沒有把你們教好，就丟來學校」。

教育局對此案回應，學校已依法完成調查，經調查該教師性霸凌成立，並依性別平等教育法第25條規定移送教師成績考核委員會審議，有關不予懲處處分，教育局重申對校園性別事件的重視，將退請學校予以適法之處置。教育局已責請學校依據性別平等教育法第17條規定，除應將性別平等教育融入課程外，每學期應實施性別平等教育相關課程或活動至少4小時，並持續宣導身體界限及自我保護觀念，營造友善安全學習環境。

人本痛批，教育部知悉該事件後，於去年11月初通知青年國中，然而學校只回覆「林老師自述沒有說過有關言語侮辱學生及父母…只有極少數學生說老師上課講話太快、有時會罵人。已通知林老師注意用語措詞」。高雄市教育局知悉後，於11月中要求學校通報，學校才依法進行性平通報。通報後學校性別平等教育委員會卻以「無人申請或檢舉」為由，決議「不受理」便草草結案。

人本強調，一直到去年11月18日、該會提出校園性別事件檢舉調查書，學校才不得不啟動調查，事件的真相才有機會被還原。女師當眾羞辱男學生、取笑其性功能有問題，且犯後態度惡劣，為什麼不屬於情節重大？學校作法已經明顯違法。

人本要求，高雄市青年國中性別平等教育委員會重新考量性霸凌案受害人數（不只一人）、公眾性（當著班上同學面前）、對學生的身心傷害程度，以及林老師的犯後態度等等，將本案歸屬為「情節重大」，並交由教評會重新議處。

另請高雄市性別平等教育委員會盡速查明青年國中延遲通報性平事件情事，並依法裁罰。

針對教育局，人本也要求退回青年國中考核會決議、不予備查，並督導學校另為適法處分。要求校長立即啟動校事會議調查，同時追究校長違法失職責任，未查明前應不准其退休。

人本公布該名女師的課堂錄音剪輯譯文如下：

「說謊的人我一定會找出來是誰，是哪些，還不是一個人，你們就等著吧。除了這句話，我不會再講話了，黑板上抄過了就算我有教過了，要不要讀是你家的事，不干我的事。我的前途，我已經有錢了，未來你有沒有錢干我屁事啊，你考得好不好干我屁事啊，我已經在錄音了，以後我身上有裝密錄器，請好自為之。」

「我不會讓你們好過，小小年紀這麼有心機，真是不可取。還不只一個。歡迎再去市政府，把這個也投訴，我會發函給教育局，我連教育局一起告，這叫栽贓。」

「給你們五分鐘，抄完我們繼續抄，我不會再檢查了，干我屁事，這是我對你們所講的最後一句話。」

「好，這一課上完了，剩下時間自己看書，月考考到四之二，這次考得滿難的哦，請把你們的地圖還有課文，認真把他唸完，再來，我會請律師不要接觸到學生，接觸到主任就好，誰叫他不會處理，主任必須幫我把真凶抓出來，不然我就告他。」