新冠肺炎自爆發以來，嚴重影響人類原有生活樣貌，不管是生活習慣、民生經濟、身體健康等等，彰化就有3名確診的婦女，在康復後得到嚴重的失眠，過去只要5分種就可以睡著，現在5小時了還在床上翻滾，有醫師解釋，這些「長新冠」患者多半都因心因性失眠所導致，通常經心理輔導加藥物控制，就能得到很好的改善。

50歲的黃姓婦人式餐飲店長，康復後輾轉難眠，時常從12點翻滾到天亮，常常覺得很喘、疲憊；另外37與61歲的確診婦人，也都在得到新冠康復後失眠，主因是心理因素，搭配中西醫調製藥方，加上醫師心理輔導，才讓失眠情形好轉。

精神科主任梁孫源表示，心因性失眠，患者在隔離期間就時常擔心同事病況、工作停滯、擔心客人等等，在養病期間沒能安心養病，而康復後又直接銜接工作，導致身心調節失衡，就連同事都發現她們很焦慮、甚至還有精神不濟等狀況。

中醫師張煒東也說，患者除了失眠之外，還有胸悶、疲倦、乏力、心悸等心氣陰不足的症狀，這些情形在康復的確診者中很常見，通常會開立生脈飲為主方，加減酸棗仁湯、天王補心丹等安眠調理藥，通常在服用兩周後會有明顯改善。

「長新冠」又稱為慢性新冠、新冠肺炎綜合症候群，確診者在染疫後3個月內，會出現倦怠、易喘、肌肉痠痛、胸悶、焦慮、失眠的症狀，若這些症狀持續超過2個月，且無法用其他診斷治療來排除，就稱為「長新冠」。