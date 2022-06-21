蔡英文總統（左）21日出席船模試驗國家隊啟航記者會，她感謝海委會、國海院與高市府的努力，希望大家一起打拚，強化我國整體船舶產業的國際競爭力。（林瑞益攝）

船模試驗國家隊成立大會21日在高雄成立，蔡英文總統致詞表示，近年來國艦國造的海巡一艘又一艘艦艇下水，用行動與成果，讓世界看到台灣造船的能力與守護國家的決心。

蔡英文表示，高雄是台灣的海洋首都，也是造船重鎮，擁有完整的產業聚落與供應鏈，在中央的大力支持以及與地方合作下，在高雄成立船模試驗國家隊 別具意義，很高興與各位先進共同見證。

蔡英文指出，台灣的造船業發展至今已經超過半個世紀，從小型的船舶、汽艇到大型商船、軍艦，台灣的造船品質受到世界肯定。為了持續精進台灣造船產業技術，全力推動國艦國造政策，希望在提升國防自主的同時，也能讓台灣造船產業能更進步。

蔡英文向各位造船先進表達感謝，在推動國艦國造的過程，船模試驗是重要一環，去年行政院核定國家海洋研究院的計畫，建置船模實驗室，強化船模實驗量能，目前實驗室已經在設計規畫。她說，國海院帶頭成立船模試驗國家隊，就是向各界宣布我們的決心，把最重要的船艦試驗工作留在台灣。

今年二月，蔡英文到台南的成功大學見證國家級的船艦試驗水槽動能，她說，未來國海院將整合成功大學、台灣大學、台灣海洋大學與中山大學的專業與研究能量，結合產官學共同努力，提升船模技術。

蔡英文有信心，透過國家隊的協力合作，克服所有挑戰，讓台灣的水面與水下載具建立完整的能量，讓船艦建造與維護成本降低，達到造船能力自主在地化的目標。