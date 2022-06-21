又要到畢業生就業季，麥可思研究院20日發佈的《2022就業藍皮書：大學畢業生就業重心下沉，二線城市吸引力增強》研究報告指出，近5年大陸的大學畢業生就業重心下沉，更多畢業生湧向地級市及以下地區，且地級市及以下地區的民企、政府機關及事業單位對大學生的吸納能力增強。

具體從數據來看，其中大陸2017至2021屆的大學生在地級市及以下地區就業的比例提升明顯，2021屆的58％較2017屆的54％增加了4個百分點，更較2019屆53％增加了5個百分點。同時2021屆大學畢業生在直轄市就業的比例的13％也2017屆19％減少了6個百分點之多。

據第一財經報導，從行業來看，在地級城市及以下地區就業的2021屆大學生主要在教育業佔比20％與製造業18.7％居多，另有政府及公共管理部門佔比9.1業，且上述產業就業的比例與其他城市類型相比明顯更高，凸顯到地級市及以下地區就業的大學生更多從教或公務員。

此外，近年大陸中小城市也紛紛加大吸引人才力道。今年不少縣（含縣級市）發佈事業單位、縣屬一檔國有企業的徵才公告，紛紛要求最低學歷是碩士或世界一流大學、國內部分名校畢業生。同時今年以來名校畢業生、碩博士紮堆到浙江遂昌、江蘇阜寧、廣東和平等縣城體制內單位就業的現象也引人關注。