正崴(2392)股東會通過每股配息1.5元，政府推動「班班有網路、生生用平板」目標，大量採購平板，正崴集團晶實取得過半之標案，可望帶動通路業績成長，由於進入傳統旺季，正崴表示，今年上下半年業績比為4:6，全年業績將以兩位數成長為目標。

正崴今天舉行股東會，受到疫情、原物料價格上揚及短缺的影響，正崴110年合併營業收入為868億元，年減3%，稅後盈餘為9.21億元，每股盈餘為1.9元，年減53%，今天股東會通過每股配息1.5元。

正崴今年前5月合併營收為321.79億元，年增0.57%，隨著下半年傳統旺季來臨，且大陸全面解封，各大智慧型手機品牌廠新機陸續推出，藍芽耳機及NB零組件、電動自行車、充電機櫃與儲能設備及個人穿戴手環與智慧筆等新產品出貨放量，加上電競、遊戲機及元宇宙週邊應用的產品，包括像搖桿、耳機、AR或MR控制器等產品挹注，正崴樂觀看待下半年業績。

值得一提的是，政府推動「班班有網路、生生用平板」目標，大量採購平板，正崴集團晶實取得過半標案，可望帶動通路業績成長。

正崴預估，今年上下半年業績呈現4:6，下半年業績可望較上半年成長50%，全年業績將以兩位數成長為目標。