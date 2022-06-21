許多女生都有尿道炎、膀胱炎等困擾，要避免這些疾病，除了日常多喝水、不要憋尿之外，尿尿姿勢正不正確也是很有學問的！日前就有一名婦產科醫生表示，不少女生在使用坐式馬桶時，如果是單純「雙腳靠攏往下坐」上廁所，那就是錯誤的姿勢，因此她在網上親自示範，應該如何正確排尿。

美國婦產科醫生特蕾莎（Teresa Irwin）在TikTok擁有8.5萬人追蹤，她在平台上時常拍影片分享女性生理保養的小知識。近日，特蕾莎醫生在一支影片中表示，其實有很多病患都因為不了解自己的身體構造，進而產生健康問題，例如：大部分的女性都不知道排尿的正確方式。

特蕾莎醫生指出，許多女性在上廁所時，都不會花時間將膀胱中的尿液徹底排除乾淨，尤其當妳急著小便時，會導致尿流湍急，對周圍的肌肉產生壓力，加上大部分女性都被教導在馬桶上要雙腳靠攏坐直，但這個姿勢其實會導致尿液殘留在膀胱裡，是不正確的排尿姿勢。

因此，特蕾莎醫生在影片中親自示範正確姿勢，「防止這個問題的最佳姿勢我稱之為『牛仔式』，你只需要身體向前，雙腿張開，並把手肘靠在膝蓋上，就能將尿液排乾淨。」醫生也建議女性每天的小便次數要在4至7次之間。

許多女性排尿方式都錯誤。(示意圖/Shutterstock)

這支影片上傳後，許多網友都相當驚訝，「原來還有所謂正確尿尿方式」、「我真的這輩子都尿錯了」、「我嘗試用這個方法尿尿，真的有多上一泡尿出來」。也有網友說，「原來我誤打誤撞都用正確方式上廁所」、「要快點將習慣改過來才行」；女生們快檢視自己排尿方式是否正確，若是發現姿勢錯誤，請趕快改正，以免日後產生健康問題，那就不好了！