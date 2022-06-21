「隱密的亞洲瑰寶！」英國風尚雜誌《Monocle》在最新一期的「年度全球最宜居城市評比」中這樣稱讚著台北。《Monocle》是一本創立於2007年的全球性議題雜誌，一直以來都關注著人文時尚、商業、文化、旅遊、設計等各種資訊，致力於提供最新穎、最豐富的報導內容，行銷超過80個國家，一年出刊10次，每期總銷量高達8萬份以上。近期它也公布了「2022年全球最宜居城市評比」，今年有25座城市入圍，其中台灣台北便是第10名，前9名依序為丹麥哥本哈根（Copenhagen）、瑞士蘇黎世（Zurich）、葡萄牙里斯本（Lisbon）、芬蘭赫爾辛基（Helsinki）、瑞典斯德哥爾摩（Stockholm）、日本東京、奧地利維也納（Vienna）、澳洲雪梨（Sydney）、加拿大溫哥華（Vancouver）。

台北市生活水準高，但生活成本相較之下較便宜。（圖／pixabay）

《Monocle》表示，台北的生活水準高，但生活成本上卻十分親民，單間套房的月租平均僅750歐元（約新台幣2萬3000元），也指出台北市有著風景宜人的健行步道、適合悠閒漫步的城市街道，而且路上隨時都有24小時營業的好吃攤販。最重要的是，台北的犯罪率極低，且擁有在世界首屈一指的醫療公衛體系，《Monocle》在內文中更稱讚台北的大眾交通運輸規劃根本是「城市規劃師之夢」，不僅在市內設立超過1000座共享單車站點，公車和火車也很少誤點，捷運系統亦持續擴大當中。

Where is the best place to live? What makes a city tick? How can we improve our lot? Monocle’s Quality of Life Survey has posed this question for the past 15 years and 2022’s July/August issue contains the latest. Plus: hot looks, sunny stays and the perfect summer playlist. pic.twitter.com/QPyfPZ35P0 — Monocle 24 Radio (@Monocle24) June 20, 2022

且台北市也擁有多樣的風尚人文景點，例如準備於今年8月開幕的台北表演藝術中心、在街道上隨處可見的綠意景台、近郊就有山清水秀的陽明山國家公園，山上甚至還有溫泉可以泡！但同時它也指出，台北市並非沒有缺點，像是台北的行人安全仍有進步空間，且陳舊的銀行系統亦是有待升級，讓民眾使用上能更加方便。