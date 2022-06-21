日本前謎片女優鈴木涼美，在大學時期因亮麗的外表被星探挖掘成為女優，但她卻只拍了少少的70部片就宣布引退，令不少粉絲們感到相當可惜。如今多年過去，近日她又再度出現在新聞版面上，但驚人的現況卻令網友們大吃一驚。

鈴木涼美不僅擁有甜美外表與超火辣的魔鬼身材，還出身於名門世家，除了她本身的學歷就是慶應大學的高材生外，父親還是法政大學的名譽教授鈴木晶，母親則是翻譯家灰島佳里。但十分有自己想法的鈴木涼美，在學生時期就曾在新宿的酒店裡當酒店公關，20多歲就被星探挖角成為女優，並以藝名「佐藤るり」在謎片界中闖蕩4年，拍攝過70多部戲，受到不少粉絲的歡迎。但沒多久她就宣布引退，進入日本經濟新聞社擔任報社記者，在東京大學就讀研究所時，還以自身拍攝謎片的實戰經驗撰寫成論文，並出版成書籍，而她也因為擔任過謎片女優、作者、記者、新聞評論員等多重角色，令不少人對她刮目相看。

而現年38歲的鈴木涼美，雖已從謎片界中引退多年，但仍透過社群媒體持續與粉絲們互動。近日她便在IG上宣布，由她撰寫的小說《資優》，因故事內容講述酒店女公關與重病母親之間的親情互動，揭開夜生活人物的寫實生活而獲得高度評價，首度入圍文學大賞「芥川龍之介獎」，吸引大批網友紛紛湧入報喜，再度引發話題。