《鞋貓劍客2》帶來新的冒險。（UIP提供）

在動畫《史瑞克2》帥氣現身的鞋貓劍客在2011年單飛後，推出獨立電影《鞋貓劍客》一舉入圍奧斯卡獎，今年《鞋貓劍客2》將帶著全新華麗冒險搶攻12月跨年檔期。

近期釋出的歡樂預告片中，充滿童話趣味，當9命怪貓已用掉8條命時，多年來冒險行動和罔顧自身安全的危險生活，已經對鞋貓劍客造成無法彌補的損害，鞋貓劍客聽從醫生建議被收編成為一隻家貓取名叫“醃黃瓜”，鞋貓劍客光環頓時消失。

鞋貓劍客光被收編成家貓後，上廁所不能用主人的馬桶得和其他貓咪們共同使用一般貓砂盆，還在這群貓咪當中和一隻天真爛漫的開心治療犬佩洛成為好朋友。直到某天一位金髮姑娘和三隻小熊黑道家族的“大”號手傑克闖進家中尋找傳奇的鞋貓劍客，此時，鞋貓劍客不顧一切想要重出江湖，且打算向他的前任搭檔和死對頭求助，也就是魅力無法擋的Q手吉蒂，展開一場史詩般的冒險旅程，前往黑森林尋找神話中的許願星，希望能夠奪回他失去的八條命，並聯手對抗賞金獵人“壞壞大野狼”…等高手。

鞋貓劍客同樣有秀出他的拿手絕招，裝無辜超萌大眼睛，還升級加上貓爪踏踏，簡直萌翻天，貓奴朋友們千萬不能錯過。《鞋貓劍客2》配音陣容更是難得找回原班人馬，從奧斯卡獎提名影星安東尼奧班德拉斯、莎瑪海耶克，還有奧斯卡影后奧莉薇亞柯爾曼（Olivia Colman），展開實力派大對決。