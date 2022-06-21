天然氣因俄烏戰事供應短缺，德國等歐洲國家考慮重起燃煤電廠，缺煤疑慮再起，刺激大陸煤炭股21日大漲。

香港經濟通報導，俄羅斯因俄烏戰爭對歐洲減供天然氣，加上歐洲又遭遇熱浪襲擊，用電量激增，導致天然氣供給更加短缺。德國19日宣布增加天然氣庫存量最新計劃，並可能重新啟動燃煤電廠。

德國經濟部長哈貝克表示，「如果不這樣做，則到年底時庫存量將不足以過冬」。奧地利政府同日也表示，如果俄羅斯持續限制供氣量，造成能源緊急狀態的話，將同意電力業者改用燃煤發電。

同樣的，中國政府近年致力發展綠色能源，但煤炭仍是關係國計民生的重要基礎能源，煤電占全社會發電量約60％。如今歐洲也可能加入全球搶煤大戰，A股煤炭股急彈，鄭州煤炭飆7％，山煤國際大漲4.1％，晉控煤業揚3％，陝西煤業、中煤能源、昊華能源等彈逾2％，兗礦能源、中國神華等亦升超1％。

中國多地近期遭遇熱浪，氣溫高至逾40攝氏度，電力供應再遇考驗。為保證煤電廠有足夠煤炭生產，各地監管正開展全面落實煤炭價格調控監管政策拉網式調查，依法查處煤炭價格超出合理區間的行為。

此前，大陸發改委印發的「關於進一步完善煤炭市場價格形成機制的通知」自5月1日起開始實施，煤炭中長期交易價格有了明確的合理區間。但發改委表示，從近期反饋的部分調查結果看，已查實一些企業煤炭銷售價格超出合理區間。