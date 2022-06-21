美國財長葉倫重申，美國在關鍵的商品供應上，須減少對競爭國家的依賴，例如稀土貿易必須減少過度依賴中國。

葉倫在加拿大多倫多進行訪問期間稱，美國應加強與友好國家的國際貿易關係，確保供應鏈穩定。葉倫強調，並非鼓吹美國民眾只購買本地貨，這樣只會刺激保護主義抬頭。

葉倫提到，美國在稀土金屬貿易方面過度依賴中國。據美國地質研究報告稱，在2017年至2020年期間，源自中國的稀土金屬數量，占美國整體使用量的比例高達78％。美國政府正致力提升本土稀土金屬產量，以改變過度依賴中國的情況。

與葉倫會面的加拿大財長方慧蘭（Chrystia Freeland）表示，加拿大可以向美國提供部分關鍵金屬商品。她提及，加拿大準備撥款38億加幣，以落實關鍵金屬商品政策。

另外，葉倫相信，只要一些國家開始針對跨國企業徵收最低企業稅率的行動，其他國家將會仿效。全球136個國家去年10月達成共識，逐步實施最低企業稅率15％，以減少跨國企業避稅問題。不過，這項共識至今仍未落實。