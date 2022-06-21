變壓器大廠亞力機電去年EPS為1.6元，21日股東會通過每股配發0.75元現金股利、0.50元股票股利，每股合計配發1.25元股利及股息，股利股息配發率78.125％。

亞力第一季EPS從去年0.45元增加至0.57元，前五月合併營收26.66億元，年成長28.91％，創同期歷史新高。亞力表示，亞力第一季營收及獲利成長，4、5月營收也比之前好，年底前訂單不成問題，今年營運目標是追求營收及獲利成長。

亞力21日股東會承認去年財報、營業報告書及盈餘分配案，並通過每股配發現金股利0.75元及股票股利0.50元，修訂公司章程等議案。亞力今年營業報告書提到，亞力去年接單量大於銷售量，接單量增加，獲利亦有成長。今年全球實體經濟面臨長期結構性調整，台灣更面臨策略創新帶動結構轉型的急迫性。

亞力指出，亞力今年營運方針是即時訂單先求穩定成長，讓產能平均效益最大化；開源節流、強化產品品質、控制風險；加速新產品開發上市，帶動公司成長轉型，把握前瞻計畫，軌道及綠能光電建設，半導體大廠擴建及台電智慧化變電所及輸配電強韌計畫設備更新的商機，用以市場區隔化、產品差異化及系統客製化的創新加值及機動彈性開發市場空間，創造出自己的藍海。

亞力強調，重電機為基礎工業，經過數十年發展，電力相關設備朝向綠能、節能、儲能、智慧及高效化等方向，汰舊換新。亞力也朝此趨勢開發新產品，預計今年接單、生產、銷售金額可穩定成長且有所突破。

亞力拓展市場七大方向，鎖定軌道建設商機、半導體業者建廠商機、太陽能光電逆變器PV INVERTER、高效率通訊電源SMR、電動大巴充電設備、儲能設備及開拓國外市場。