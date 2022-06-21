矽晶圓大廠環球晶（6488）21日舉行股東常會，董事長徐秀蘭表示，終端消費性電子需求不好現象的確存在，但客戶有其它產品線可以替換，對環球晶來說，有一個小尺寸矽晶圓廠利用率沒有滿載，但其它矽晶圓廠仍維持滿載運作。此外，環球晶將正式跨入碳化矽（SiC）長晶爐設備市場。

徐秀蘭表示，以客戶洽簽的長約來看，主要合約都已超過2028年，也有客戶談到2030年。因為產品中有弱有強，消費性需求不佳，但車用等其它需求強勁，客戶會透過產品組合變換來完成長約取貨，總體來看矽晶圓市場需求仍然很健康。

徐秀蘭表示，市場近期最關心的議題就是生意好不好，半導體需求是否降溫，對環球晶而言，今年上半年營收都相當不錯，5月營收創下單月歷史新高，但因為外在變數導致終端買氣疲弱，通膨造成消費力下降現象的確存在，但包括手機銷售量雖然下滑，但其它產品替換補上。

徐秀蘭表示，環球晶小尺寸矽晶圓有一個廠沒有滿載，但其它矽晶圓廠都維持滿載。客戶簽訂長約多數已超過2028年，最長的長約甚至達到2030年，以最近的需求面來說，確實有些產品變弱，但也有些轉強，客戶端會自行調整產品組合來執行長約。至於12吋矽晶圓需求強勁，產線沒有鬆動，而且是一分鐘停工都不行，總體來看矽晶圓市場需求仍然很健康。

環球晶股東常會通過增加營業項目，增加設備製造與銷售，包括自行研發的矽晶圓長晶爐，今年會再加入SiC長晶爐。徐秀蘭表示，環球晶對於化合物半導體市場布局很積極，包括SiC及氮化鎵（GaN）都在進行，尤其在SiC的研發已延伸到長晶爐設計開發，環球晶研發6吋及8吋共用長晶爐，開發時程需要2年左右。