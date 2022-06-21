電價審議委員會即將開會，政府有意只調用電大戶以抑制通膨，工商協進會理事長林伯豐21日直言，如果只漲用電大戶，那就是懲罰用電大戶，既然企業受政府處罰「我們就應該出走！製造業會出走，一定會出走。」

林伯豐指出，如果全數漲電價是因為成本的問題，但是只漲用電大戶，就是懲罰用電大戶，在用電大戶上，台積電是排第一，如果台積電外移，政府能夠忍受嗎？工業外移對台灣不是好現象。

工商協進會21日召開會員大會，林伯豐會前接受媒體訪問時指出，公司經營應該以不虧損為原則，會虧損的企業應該檢討成本，電價讓台電一直賠本也不是辦法，但是若因為成本緣故，電價要調，就應全面調漲、全面考量，不是用電大戶的問題。

在調漲幅度上，林伯豐直言，即使調足3％，台電還是會虧損，目前正是夏季用電價，又有通膨壓力，大家都很辛苦的時候，不是漲價時機，應分階段來漲價。

林伯豐認為，電價與能源政策息息相關。台灣的能源政策，本來就應該重新檢討，以目前天然氣發電主占比35.7％，未來規畫占50％，都與能源政策及淨零碳排的目標相違背，所以應該要檢討。

對核電，林伯豐指出，核四雖然是停了，但是新的核電廠在國外都在興建，且核電使用比率、年限都有進步、增長，應該考慮現有的核電延役或者是興建新核電廠來抑制電價，如果依賴石油、天然氣，電價還會再上升，可能台灣的工業產值、工業出口就會受影響。