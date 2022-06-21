美國禁止晶片廠商向包括華為在內的多家中國企業提供貨品，不過，這項政策間接推動中國本土晶片商的業務擴張。

香港信報報導，根據數據分析，過去4季全球20家收入增長最快的晶片廠商之中，中國占19間，遠高於前一年度的8家。

根據報導，這批中國晶片廠商包括代客設計晶片及相關軟體公司，情況一如全球最大晶片代工集團台積電。根據中國半導體商會報告，中國晶片廠商在2021年的總產值超過人民幣1兆，年升18％。

報導引述Morningstar分析員Phelix Lee表示，中國基於要應對美國制裁及採取嚴厲的防疫限制措施，積極推動本土自主研發晶片，有利於中國晶片業未來數年保持良好增長勢頭。中國晶片業迅速發展，有助本地生產商應對全球晶片供應不足的挑戰。

報導表示，中國消費者此前十分重視由外國晶片作為零部件製成的產品，但情況正發生逆轉，也是利好中國晶片業界發展的因素。