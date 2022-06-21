台北市副市長黃珊珊因出席士林區市場考察行程，卻帶著民眾黨市議員參選人黃瀞瑩、陳思宇掃街拜票，且有多位產發局、市場處官員陪同，遭藍綠議員痛批行政不中立，豈料市府定調此事為「巧遇」，且當事人黃珊珊僅以一紙公文回絕議會備詢要求，遭多名議員砲轟避重就輕，批評黃遇事躲市府、派事務官來當人肉盾牌。

台北市議會財建委員會今邀集產發局、市場處及人事處等單位，進行「台北市政府違反行政不中立」專案報告，會上雖邀請當事人黃珊珊列席說明，但市府發函強調依《地方制度法》等規定，副市長非屬局處首長，不便列席委員會備詢，將責成各相關業務機關提供完整說明。

市場處長陳庭輝報告時指出，黃珊珊是督導產發局的業務長官，年初至今有近20場視察行程，按慣例會在確認出席人員後通知市場自治會，再前往視察、列管後續作為，這些都行之有年；6月12日當天的重點在說明紓困減租、評估攤集場光環境及查明公共設施用地。

有關民眾黨議員參選人到場，陳庭輝強調，福華市場屬開放空間，誰會到場市府無法控制，但絕非產發局主動通知，過程中遇到候選人也沒協助特定政黨人士從事選舉，未違反行政中立，至於市場處科長替參選人拍照一事，拍照是為紀錄整個視察行程，偶協助應民眾、攤商要求的合影；產發局長林崇傑也強調是巧遇。

不過黃珊珊缺席行為讓多名議員炸鍋，財建委員會召集人、市議員林亮君批評，黃珊珊身為事件當事人並身兼府會總聯絡人，不願來議會備詢的決定令人匪宜所思，若本人不來說明事件經過，官員也沒辦法代為回答，那今日的專案報告毫無意義。

市議員林穎孟質疑，依《北市議會規則》規定，必要時就算是市長等級，都有義務列席說明，難道副市長是想規避議會監督？苗博雅更酸，市長柯文哲要求議員別把公務員當道具，結果要選市長、當過20年議員的黃珊珊卻遇事躲市府，把基層當人肉盾牌，推事務官上火線說明，不來列席的行為更是限縮議會職權。

在地士林、北投議員鍾佩玲則要求，柯市府向來標榜公開透明，應把副市長行程公開，撇除外界疑慮，否則難以說明為何其他政黨議員和黃珊珊「這麼沒緣分」，剛好只有民眾黨議員能事先得知該行程。同為在地議員黃郁芬也直言，柯文哲不准議員質詢公務員，卻要求公務員假日加班跑選舉行程，雙標至極。

最終委員會做出兩則決議，先是譴責當事人黃珊珊拒絕出席且未責成市府秘書長代為出席，也沒指名代黃珊珊說明案情之代理人，經委員會要求列席後，黃珊珊辦公室亦不願指派代表列席，逃避議會監督意圖明顯，予以嚴厲譴責；同時要求黃珊珊辦公室及北市秘書處於6月22日向大會說明，書面報告須於當日10時前送交各議員辦公室。